* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:35 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня, 15 августа, объявили об установлении полного контроля над территорией Афганистана. По данным телеканала Al Arabiya, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что будут соблюдать определенные права женщин.

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Напомним, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже не первый раз берут власть в Афганистане. В 1996 году они уже брали под контроль Кабул и большую часть страны. Тогда боевики запретили всем женщинам работать по найму, а девочкам учится после 8 лет. После наступления этого возраста всем афганкам запрещалось появляться на улице без сопровождения мужчин из числа ближайших родственников, они не должны были выходить на балконы домов, чтобы их не увидели посторонние, и не имели права разговаривать в общественных местах.

Также женщинам запретили носить обувь на каблуках, какие либо украшения, а также одежду, которая бы позволяла видеть руки, ноги, лицо и волосы. При этом за малейшее нарушение этих установлений женщинам грозили телесные наказания.

Теперь же талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уверяют, что женщины в Афганистане смогут учиться, им будет доступна работа по найму, однако они должны соблюдать определенные правила в одежде и носить чадру. Также женщины не смогут появляться на улице без сопровождения мужа или близкого родственника мужского пола.