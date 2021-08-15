Лондон, 15 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Компания General Fusion получила разрешение на строительство в Великобритании крупномасштабного демонстратора термоядерного реактора. Об этом сообщает журнал IEEE Spectrum.

IAEA Imagebank Макет термоядерного реактора

Экспериментальная станция будет создана на территории британской национальной лаборатории термоядерных исследований в Калхэме. Размер станции составит около 70% от планируемых промышленных реакторов.

Планируется, что она будет запущена в 2025 году. Целью этого проекта является проверка новой технологии по использованию термоядерного синтеза. В случае успеха проекта в General Fusion рассчитывают запустить первый промышленный реактор уже в 2030 году.

В настоящее время в мире реализуется несколько экспериментальных проектов по управлению термоядерным синтезом. Большая часть из таких реакторов является токамаками — тороидальными установками для магнитного удержания плазмы. Такие реакторы относятся к квазистационарным системам.

В проекте General Fusion предполагается использование импульсной системы, в которой термоядерный синтез будет осуществляться путём кратковременного нагрева небольших мишеней. Перед решением о создании экспериментальной станции в компании провели более двухсот тысяч экспериментов с системами, построенными в масштабе один к десяти.