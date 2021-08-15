Томск, 15 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Томский футбольный клуб «Томь» переиграл команду из Тольятти «Акрон» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на поле томского стадиона «Труд» и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились полузащитники Александр Ставпец (62-я минута, с пенальти) и Никита Кирсанов (85-я).

Единственный мяч гостей записал в свой актив хавбек Максим Палиенко (53-я).

Отметим, в следующем матче «Томь» 21 августа сыграет на выезде с нижнекамским клубом «Нефтехимик», а «Акрон» в этот же день поедет в гости к команде «Оренбург».