Санкт-Петербург, 15 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Иранский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун является настоящим феноменом. Такое мнение 15 августа высказал его одноклубник — бразильский форвард Малком, его слова приводит «Матч ТВ».

Алексей Колчин ИА REGNUM Сердар Азмун

«Азмун — первоклассный нападающий, который много забивает и делает это с удивительной легкостью. Настоящий феномен! Что касается его пожелания (стать чемпионом мира), надеюсь, оно сбудется!», — сказал 24-летний бразильский футболист.

Отметим, 26-летний Азмун выступает в составе «сине-бело-голубых» с 2019 года и три раза стал с командой чемпионом России. В нынешнем сезоне сыграл в трех матчах за «Зенит» и отметился в них четырьмя голами.