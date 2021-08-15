Салехард, 15 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. При этом 17 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 15 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 130 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 15 августа 45 604 заражения коронавирусом. Выздоровели 43 416 человек, 543 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).