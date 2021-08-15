15 августа 2021 | Время чтения 7 мин

Сергей Пономарёв, , 16:13 — REGNUM Министерство просвещения России своим письмом от 28 мая 2021 г. № ТВ-860/04 направило в региональные органы образования Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2021/2022 учебный год (далее — Календарь).

Календарь Дворца Труда на 1919 г

Целью рассылки Календаря значится «приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности».

Цель совершенно благая.

Одновременно Минпросвещения России рекомендовало в 2021/2022 учебном году включить в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные: к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям. Информация об этом письме и Календарь должны быть направлены руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта РФ.

Кроме того, министерством предлагается разработать комплексные региональные планы по подготовке и проведению в 2021/2022 учебном году государственных и национальных праздников, памятных дат и событий Российской Федерации, предусмотрев как активные, так и дистанционные формы организации деятельности, обучения, а также обеспечив необходимые условия для участия учителей и обучающихся образовательных организаций в общероссийских мероприятиях.

Итак, что же в Министерстве просвещения Российской Федерации считают базовыми национальными ценностями российского общества, а что не считают?

Сразу бросается в глаза отношение Минпросвещения к труду. Праздник Весны и Труда, как, видимо, и сам труд, Календарем ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, к числу национальных или общечеловеческих ценностей не отнесен.

Праздник весны и труда! primorsky.ru

Нет, он ещё не заменён «Днём финансового брокера», но недолго, судя по всему, осталось ждать… Наше Минпросвещения не смущает даже то, что по Конституции (статья 7) Россия — это социальное государство, в основе которого лежит труд и социальная солидарность, а 1 мая как Праздник Весны и Труда объявлен нерабочим днём (статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации).

Наступление на труд и социальную солидарность пошло сразу после начала капиталистической реставрации 1989−1993 годов. Уже в 1992 году Праздник международной солидарности трудящихся переименован в толерантный Праздник Весны и Труда. Теперь в сознании подрастающих поколений сознательно стирается ценность труда и значение единства трудящихся. Неужели боятся наши либерасты и толерасты, что придется объяснять школьникам, как Парижский конгресс Второго Интернационала в июле 1889 года по предложению американских рабочих объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и предложил проводить его с требованием не только 8-часового рабочего дня, но и других социальных благ?

Не смущает руководство министерства, объявляющее в Календаре 16 ноября — Международный день толерантности — одной из важнейших дат месяца, и то, что, помимо России, Дни труда отмечаются в 140 странах мира, а во множестве стран это даже национальный праздник.

Той же логики антиисторизма и социального перепрограммирования детей и подростков придерживается Министерство просвещения, якобы «забывшее» о величайшем историческом событии XX века: Великой Октябрьской социалистической революции, давшей толчок социализации не только нашей страны, но и всего мира, заложившей основы Победы нашей страны в Великой Отечественной и Второй мировой войнах (коллективизация, индустриализация, культурная революция).

Даже в текущем отечественном законодательстве — в федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» №32-ФЗ от 13 марта 1995 года — 7 ноября — День Октябрьской революции отнесён к числу памятных дат (статья 1.1), а Минпросвещения, игнорируя это, считает, что для формирования национальной идентичности ни эта дата, ни это эпохальное событие значения не имеют.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — гласит часть 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации.

Корецкий В. В странах капитализма — бесправие труда!... 1948

О какой защите исторической правды можно говорить, если в Министерстве просвещения не помнят сами и не дают узнать молодёжи о победном завершении для нашей страны Второй мировой войны?

Не попал в Календарь День всенародного торжества — 3 сентября — День Победы над Японией, установленный действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР ещё в 1945 году. Даже его толерантная реинкарнация в виде Дня окончания Второй мировой войны, законодательно установленная в 2020 году федеральным законом №126 — ФЗ, не удостоена попадания в образовательно-молодёжный календарь. Так с помощью стирательной резинки для памяти воспитываются в обществе потребления Иваны, родства не помнящие.

Что же предлагается Министерством просвещения отмечать в том же победном сентябре?

Сентябрь 1 День знаний 1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 3 День солидарности в борьбе с терроризмом 8 Международный день распространения грамотности 11(24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 23 Международный день жестовых языков 25 — 29 Неделя безопасности дорожного движения 26 Международный день глухих 27 День работника дошкольного образования

Не перебор ли через неделю после Дня знаний (1 сентября) праздновать по сути аналогичный Международный день распространения грамотности? Какое отношение это имеет к провозглашенному формированию национальной идентичности?

Такой же вопрос к 11(24) сентября — 125-летию со дня рождения В.Л. Гончарова (1896−1955), советского математика и педагога, работавшего заведующим сектором методики математики в НИИ методов обучения АПН РСФСР. Неужели празднование его юбилея — общероссийская необходимость?

НХ. 1 мая праздник всех трудящихся. 1920

Прочтение Календаря может натолкнуть на мысль, что составляли его не уважающие труд, антисоветски настроенные преподаватели математики, с использованием служебного положения и административных рычагов отдающие долг памяти своим учителям — методистам.

В самом деле: среди отмеченных персоналий детям следует, кроме юбилея математика В.Л. Гончарова, в сентябре 2021 года отметить 130 лет со дня рождения академика-математика И.М. Виноградова (1891−1983). В октябре — 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича (1921−2019), затем в декабре — 165 лет со дня рождения математика и педагога И.И. Александрова (1865−1919).

Приравнены к национальным и государственным праздникам Всемирный день математики — 15 октября 2021 года, Неделя математики — 14−20 марта 2022 года

Не буду приводить другие примеры странностей и несообразностей в Календаре, разосланном Министерством де…, извините, просвещения по городам и весям, по школам и училищам нашей страны.

Рекомендую Министерству просвещения Российской Федерации руководствоваться при доработке Календаря общеобязательной (п. 102) для всех органов публичной власти Стратегией национальной безопасности, утвержденной президентом Российской Федерации своим Указом №400 от 2 июля 2021 года. Позволю длинную, но необходимую цитату из этого важнейшего документа стратегического планирования:

«90. Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении столетий отечественной истории духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, нормы морали и нравственности в качестве основы российского общества, которая позволяет сохранять и укреплять суверенитет Российской Федерации, строить будущее и достигать новых высот в развитии общества и личности.

91. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну.

Человек человеку — друг, товарищ и брат. СССР

92. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти осуществляется в целях укрепления единства народов Российской Федерации на основе общероссийской гражданской идентичности, сохранения исконных общечеловеческих принципов и общественно значимых ориентиров социального развития».

Надеюсь, что соответствующий анализ Календаря, его содержания и соответствия результата заявленным целям его рассылки сделают в таких общественно-государственных институтах, как Академия наук (РАН), Историческое и Военно-историческое общество, наконец, правительство Российской Федерации, что приведет к отзыву вредоносного документа для его корректировки.

Пока не начался учебный год.