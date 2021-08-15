15 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление депутат Рады, олимпийского чемпиона Жана Беленюка, который не исключает, что в будущем мог бы стать мэром Киева.

Оксана Переможенко, , 15:28 — REGNUM Депутат Рады, олимпийский чемпион Жан Беленюк не исключает возможности стать мэром Киева. Об этом депутат-спортсмен заявил в интервью изданию «Обозреватель».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока политик заявил, что не задумывался о том, чтоб конкурировать с действующим мэром Киева Виталием Кличко. В будущем Беленюк допускает такую возможность.

«Сейчас мне есть чем заниматься. Но я также говорил, что у меня очень непредсказуемая жизнь. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если так случится. Готов ли я к такому? Абсолютно. Я — киевлянин, родился в Киеве, люблю этот город, почему нет?» — сказал политик.

Заявление Жана Беленюка в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина», читатели издания «Шарий.net» и на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Также заявление политика обсудили читатели телеграм-канала «Украина Сейчас». Многие порекомендовали олимпийскому чемпиону заниматься тем, что лучше всего получается, и не лезть в политику.

«Неужели мало нынешнего?! Когда же закончится эта клоунада?» — задалась вопросом Леся К.

«Так уж сразу в президенты… Запросто…» — добавил Владимир С.

«Ребята, занимайтесь тем, что у вас хорошо получается, не лезете не в свои сани, оставьте это людям, которые в этом разбираются», — написал Petr E.

«Ещё его не хватало. Он хозяйственник? Пусть спортом занимается», — отреагировала Svetlana M.

«Кличко мало, решили добить Киев…» — пишет Андрей Я.

«Они оба по ментальности похожи, как два сапога на одну ногу, но ещё одного «спортсмена» киевляне не выдержат», — добавил Игорь К.

«Блин, хватит нам спортсменов в мэрах!!! Достали!!! Хозяйственника нужно настоящего, посмотрите на Киев, что с ним стало с боксером!!!» — отметила Галина Д.

Олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк (Украина) Andriy Makukha

«Спортсмен должен заниматься спортом! Клоун — выступать на арене, кондитер — печь торты и так далее… Лозунг «каждая кухарка может управлять государством» давно доказал свою несостоятельность!.. Я убеждена, что политикой должны заниматься подготовленные люди, это не сцена и не спортивная арена — другие правила и последствия», — написала Галина Ш.

«Хватит!!! Пусть клоуны идут в цирк, спортсмены в спорт, а актеры в театр, достаточно экспериментировать за деньги налогоплательщиков!!!» — призвал Ben Johnson.

«А до этого заявления казался таким толковым парнем», — отреагировал читатель под псевдонимом «божий одуванчик».

«Может, давайте их на арену отправим, и там поборются за место мэра?» — спросил СН.

«Одни те, которые занимаются не своим делом, поддержат других, которые также занимаются не своим делом. И всё по кругу. Многие журналисты видят венцом своей карьеры пролезть в политику. И туда же смотрят спортсмены, бизнесмены и т. д… Ну вот вроде бы еще лет 10 назад большинство окружения говорили, что понимают, что лечить должен врач, учить — учитель, управлять хозяйством — хозяйственник, заниматься политикой — юристы, дипломаты и т.д. Но потом вдруг всё поменялось. Как говорил таксист в одном известном фильме: «Были же люди как люди, и вдруг резко все стали баранами». Зачем же мы сознательно лезем в петлю?..» — написал Роман Г.

«Если сравнить с нынешним мэром, то толку будет больше, я так думаю», — считает Aleksandr.

«Не порть репутацию, занимайся своими делами», — порекомендовал Андрей.

«Правильно, молодец! Может, и добьет Киев основательно. Судя по тому, как киевляне голосуют, они этого хотят», — добавил Алексей.

«Каждого чемпиона — в мэры!» — с сарказмом пишет Alku.

«А чего так предсказуемо? Может, сразу в президенты?» — подытожил Борис.

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