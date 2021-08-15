Москва, 15 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Первый образец лёгкого военно-транспортного отечественного самолёта Ил-112 будет показан на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Http://www.vaso.ru Ил-112В на ВАСО

Самолёт уже прибыл в подмосковное Жуковское для подготовки к показу. Перелёт из аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» прошёл в штатном режиме.

«Мы гордимся тем, что первый опытный военно-транспортный самолёт Ил-112В, построенный на Воронежском авиационном заводе, примет участие в важнейшем ежегодном военном событии страны — международном военно-техническом форуме «Армия-2021», — рассказал управляющий директор Воронежского авиационного завода Фарит Шарафеев.

Он добавил, что на заводе уже идут работы по запуску нового самолёта в серийное производство. Поточная линия сборка должна быть создана на базе существующих производственных площадей.

Самолёт Ил-112В разрабатывается для замены советских Ан-24 и Ан-26. Самолёт будет использоваться для транспортировки людей и грузов как в военно-транспортной, так и в гражданской авиации. Первый полёт нового самолёта состоялся в марте 2019 года.