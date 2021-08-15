Мюнхен, Германия, 15 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Один из лучших нападающих в истории, чемпион мира и Европы по футболу из Германии Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба мюнхенской команды «Бавария».

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

«Сегодня печальный, черный день для «Баварии» и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим всех времен — и прекрасным человеком, личностью в мировом футболе. Мы глубоко скорбим вместе с его женой и семьей. Без Герда Мюллера «Бавария» не была бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память о нем будут жить вечно», — заявил по этому поводу президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

Отметим, Герд Мюллер пришел в «Баварию» в 1964 году и провёл в ее составе 607 матчей, забив в них 566 мячей и став с клубом четырехкратным чемпионом Германии и четыре раза обладателем Кубка Германии. Также стал чемпионом Европы в 1972 году и чемпионом мира в 1974 году в составе сборной ФРГ.