Лас-Вегас, США, 15 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Бой-реванш австралийского бойца смешанного стиля (ММА) Роберта Уиттакера против нигерийского спортсмена Исраэля Адесаньи может состояться не ранее начала следующего года. Об этом 15 августа сообщил менеджер австралийца Титус Дэй, его слова приводит MMA Fighting.

(сс) Andreas Arcabic UFC

«Робу сказали, что он будет драться в Нью-Йорке. Но возникли некоторые проблемы, и этого не может произойти. Мы знаем, что бой состоится. Остается вопрос, когда это случится. Учитывая ситуацию с коронавирусом в Австралии и Новой Зеландии, это может произойти не раньше начала следующего года», — сказал он.

При этом ранее стало известно, что поединок-реванш с участием Адеснья и Уиттакера может состояться 6 ноября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 268.

Отметим, в первом поединке в октябре 2019 года Адеснья победил Уиттакера нокаутом и стал чемпионом UFC в среднем весе.