Кабул, 15 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Американский воинский контингент, находящийся в Кабуле, полностью эвакуирует посольство США в Афганистане в течение 72 часов. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает CNN.

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Напомним, что еще 14 августа Гослеп США заявлял, что полной эвакуации американского посольства из Кабула не будет — его лишь существенно сократят. Затем стало известно, что в Кабул были экстренно переброшены несколько тысяч американских военных, которые должны обеспечить эвакуацию американских дипломатов. В СМИ появилась информация, что посольство эвакуируют целиком.

Уже сегодня боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подошли к Кабулу — в итоге город сдался им практически без боя.

Всем иностранцам талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предписали покинуть Афганистан, либо зарегистрироваться у представителей движения.