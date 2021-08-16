Астана, 16 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Скандальные «языковые патрули» в Казахстане могут быть отражением внутренней политики. «В стране существует системный вектор этнического национализма, который поддерживается на высоком уровне и используется в политических целях», — профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев прокомментировал ИА REGNUM нашумевшую акцию в городах Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По мнению эксперта, прежде чем делать глобальные выводы, нужно анализировать ситуацию. В Казахстане на возникновение «языковых патрулей» могут влиять как системные факторы, так и случайные.

«С одной стороны, эти случаи могут быть отражением системной политики. Например, в Казахстане существует системный вектор этнического национализма, который поддерживается на высоком уровне и используется в политических целях. С другой, как и в любой стране, есть локальные вещи случайного характера. Мы обозначаем их как проявление бытового национализма», — пояснил аналитик.

Говоря о националистических инцидентах, эксперт отметил, что государству «выгодно их расследовать вне зависимости от того, управляет ли оно ими или нет».

»Государство всегда заинтересовано в том, чтобы разобраться и погасить такие настроения. Потому что это путь к ослаблению и разрушению системы. Наглядный пример — Афганистан. Страна, которая фактически фрагментирована по этническим и многим другим социальным линиям», — отметил Бурнашев.

Что касается заинтересованности в расследовании со стороны «различных групп интересов», то тут всё не так однозначно.

«Расследование подобных случаев привязано к текущим задачам, которые стоят перед различными группами. В одном случае им может быть выгодно разобраться в происходящем, а в другом они сделают вид, что ничего не произошло».

Читайте также: Националисты в Казахстане действуют по методичке из Киева — мнение

Сравнивая инциденты на национальной почве в Казахстане и Киргизии, эксперт заметил, что, «основываясь на принципах государственного строительства, можно предположить, что процессы в соседних странах Центральной Азии очень похожи».

Читайте также: Оскорбившая русских советник мэра Каракола лишилась должности