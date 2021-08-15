Калуга, 15 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 125 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 августа. Днём ранее, 14 августа, в регионе было зарегистрировано 128 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 43 тыс. 103 человека, 39 тыс. 861 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 529 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.