Оклахома-сити, США, 15 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Американский боксер Нико Али Уолш, являющийся внуком легендарного американского боксера Мухаммеда Али, победил досрочно своего соотечественника Джордана Уикса в поединке, проходившем в рамках вечера бокса в Катоса (штат Оклахома). Об этом 15 августа сообщает промоутерская компания Top Rank на своей странице в соцсети Twitter.

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Внук легендарного боксера справился со своим оппонентом за 70 секунд, отправив его в нокаут.

«Волшебное выступление. Его дед бы гордился тем, как этот парень прославляет его», — отметил глава компании Top Rank Боб Арум на своей странице в соцсети Twitter.

Отметим, для 21-летнего Уолша этот поединок стал дебютным в профессиональном боксе, для его оппонента это первое поражение в карьере при четырех победах.