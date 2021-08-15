Вашингтон, 15 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Американская кинокомпания Disney приняла решение о запуске в работу продолжения фильма «Главный герой». Об этом сообщил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс в социальной сети Twitter.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

Фантастический фильм Шона Леви «Главный герой» вышел в прокат 12 августа. Через несколько дней после премьеры фильма компания Disney приняла решение о съёмке продолжения.

«В Disney сегодня официально подтвердили, что они хотят снять сиквел», — сообщил актёр Рейнольдс, исполнивший главную роль в фильме.

Подробности о сюжете, сроках производства и другая информация о новом проекте не разглашается.

«Главный герой» рассказывает историю молодого парня, попавшего в компьютерную игру. Фильм удачно стартовал в американском прокате, взяв в первые сутки отметку в $10 млн кассовых сборов.