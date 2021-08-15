Кабул, , 14:16 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Об этом сегодня, 15 августа, сообщают афганские СМИ со ссылкой на источники.

Ашраф Гани U.S. Department of State

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная операция боевиков в Афганистане — все новости»

Напомним, что сегодня правительственные войска Афганистана сдали Кабула боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически без боя.

Члены правительства Афганистана и депутаты парламента в большинстве своем бежали в Пакистан. При этом президент страны Ашраф Гани остался в Кабуле.

В президентском дворце состоялись переговоры о передачи власти. Было установлено, что создается переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Афганистана Али Ахмадом Джалали.