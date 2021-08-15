Президент ФК «Урал» оценил возможность отмены лимита на легионеров в ЧР
Екатеринбург, 15 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Футбольные команды Российской премьер-лиги (РПЛ) еще двух лет не сыграли при существующем лимите на легионеров. Такое мнение 15 августа высказал президент екатеринбургского клуба «Урал» Григорий Иванов, комментируя сообщения о том, что ранее Российский футбольный союз разослал клубам РПЛ предложения по изменению формата чемпионата России (ЧР).
«Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом», — приводит его слова ТАСС.
Также Иванов добавил, что это, по его мнению, неправильно и уточнил, что он считает, что лимит на 10−15 иностранных игроков в чемпионате России должен быть введен через год или два.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа, Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам РПЛ проект реформ российского футбола, в котором в том числе предлагается отменить лимит на легионеров.