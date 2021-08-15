Екатеринбург, 15 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Футбольные команды Российской премьер-лиги (РПЛ) еще двух лет не сыграли при существующем лимите на легионеров. Такое мнение 15 августа высказал президент екатеринбургского клуба «Урал» Григорий Иванов, комментируя сообщения о том, что ранее Российский футбольный союз разослал клубам РПЛ предложения по изменению формата чемпионата России (ЧР).

Алексей Колчин ИА REGNUM Григорий Иванов

«Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом», — приводит его слова ТАСС.

Также Иванов добавил, что это, по его мнению, неправильно и уточнил, что он считает, что лимит на 10−15 иностранных игроков в чемпионате России должен быть введен через год или два.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа, Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам РПЛ проект реформ российского футбола, в котором в том числе предлагается отменить лимит на легионеров.