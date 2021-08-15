Москва, , 13:52 — REGNUM Ситуация в Афганистане требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Важно предотвратить новую гуманитарную катастрофу и усиление угрозы безопасности и стабильности в регионе», — отметил Слуцкий.

Все происходящее сегодня, к сожалению, стало следствием безответственной и провальной политики США, а также их стремительного бегства из Афганистана, говорит он.

За столько лет нахождения американских войск в этой стране Вашингтон так и не смог оказать реальное содействие по политическому межафганскому урегулированию. Теперь необходимо наращивать дипломатические усилия всего мирового сообщества для стабилизации обстановки, подчеркнул Слуцкий.