Вашингтон, 15 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустит разрабатываемый корабль Starship в полёт на околоземную орбиту в течение нескольких недель. Об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter.

Official SpaceX Photos Starship

Ранее специалисты SpaceX завершили сборку Falcon Heavy и прототипа корабля Starship. Прототип корабля был установлен на стартовом столе космодрома SpaceX.

Маск рассказал, что окончательная подготовка к старту будет завершена через несколько недель. Он добавил, что дата запуска также зависит от решения регулирующих органов США. В одном из последующих сообщений глава SpaceX заявил, что первый полёт корабля Starship к Луне может состояться ранее 2024 года.

SpaceX разрабатывает корабль Starship для полётов за пределы околоземной орбиты. Компания провела несколько испытательных стартов, при которых корабль поднимался на высоту не более десяти тысяч километров.

Предстоящий пуск должен стать первым орбитальным полётом разрабатываемого корабля. Планируется, что Starship проведёт на околоземной орбите некоторое время, после чего вернётся на Землю.