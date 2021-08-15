Екатеринбург, 15 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снесли ещё один старинный особняк. Объект уничтожили 14 августа прямо в день города, пишут очевидцы в соцсетях.

IvanA Дом в Екатеринбурге Мельникова 14 1923 года постройки

Речь идёт о доме на ул. Мельникова, 14. Он был построен в 1923 году по проекту архитектора Павла Яркина. Последние годы здание пустовало. В 2013—2015 годах оно считалось объектом культурного наследия. На присвоении ему такого статуса настояли градозащитники. Тем не менее в 2015 году дом лишили этого статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбург уже лишили нескольких старинных домов. И пока усилия неравнодушных горожан не могут остановить этот процесс.