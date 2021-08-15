Кабул, 15 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Радикальное исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что оно установило контроль над всей территорией Афганистана. Об этом 15 августа сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление боевиков.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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В сообщении отмечается, что «боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном».

Также представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут покинуть страну, а если хотят остаться на ее территории, должны зарегистрировать свое пребывание в республике у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Узбекистана ведут переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с находящимся в Кабуле правительством по поводу беженцев из Афганистана.