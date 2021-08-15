Нижневартовск, Югра, 15 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Югре адвокат предстанет перед судом по обвинению в распространении наркотиков и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Установлено, что в начале марта 2021 года адвокат прибыл на собственном автомобиле «Шкода» в Югру с двумя свёртками наркотических веществ. Утром 6 марта он сделал закладки наркотиков в лесном массиве возле садового товарищества «Кедровый» под Нижневартовском. В этот момент его заметил сотрудник Росгвардии по ХМАО, который совершал утреннюю пробежку. Ему стало подозрительно, что мужчина, одетый в деловой костюм, встал на лыжи и проследовал вглубь леса, где бросил в кусты небольшие свёртки и фотографировал их.

По сигналу росгвардейца на место преступления прибыли сотрудники полиции. Задержанный предъявил им поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ. При личном досмотре у адвоката обнаружили и изъяли более трёх килограммов наркотических веществ, упакованных в небольшие свёртки, а также пистолет-револьвер Наган советского производства, 20 самодельных патронов для стрельбы, гильзы, пули.

Адвокат обвиняется в незаконном изготовлении, хранение и ношение огнестрельного оружия, в незаконном приобретении и хранение наркотических средств, и в использовании поддельного удостоверения. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, отмечают в СУ СКР по ХМАО. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.