Никосия, 15 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Российский фильм «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера получил награду ежегодного фестиваля анимационного кино Countryside Animafest Cyprus. Об этом сообщает ТАСС.

(сс) geralt Кинофестиваль

В конкурсную программу фестиваля в 2021 году вошло 33 фильма. Из-за сложной эпидемиологической обстановки церемония вручения наград прошла без личного присутствия создателей анимационных картин.

Главный приз фестиваля получил фильм «Мальбек» французского аниматора Исмаэля Жофруа Шандути. Лауреатами фестиваля стали картины «Я здесь» польского аниматора Юлии Орлик и «Ночной автобус» Джо Сиеха из Китая и работа российского аниматора Дмитрия Геллера «Хозяйка Медной горы».

«При помощи сильных персонажей и элементов магического реализма режиссёр создает пример феерического кинематографического мастерства», — прокомментировали эксперты работу Геллера.

Фестиваль Countryside Animafest Cyprus проводится с 2002 года. С 2011 года в показах стали принимать участие только анимационные работы продолжительностью до 40 минут. Обычно на полях фестиваля также проходят лекции и мастер-классы по анимации.