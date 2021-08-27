Кабул, 15 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Боевики радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили самую крупную в Афганистане авиабазу Баграм, ранее переданную военным страны американской стороной. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

(сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Whitney Amstutz Авиабаза Баграм

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Кроме того, он рассказал, то боевики также освободили из местной тюрьмы заключенных.

При этом американские военные покинули и передали авиабазу Баграм афганской стороне 2 июля в рамках вывода своих войск из страны.

Отметим, авиабаза Баграм расположена в северном направлении от Кабула и ее использовала советская армия во время Афганской войны 1979−1989 годов. После вторжения США в страну она стала основной базой американцев.