Кабул, 15 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Пока ещё президент Афганистана Ашраф Гани в самое ближайшее время сложит с себя полномочия. Об этом сообщают сегодня, 15 августа, местные СМИ.

U.S. Department of State Ашраф Гани

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Напомним, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически захватили Кабул сегодня — правительственные войска не стали оказывать никакого значительного сопротивления.

Члены правительства Афганистана и депутаты парламента в большинстве своем бежали в Пакистан. Оставшиеся представители власти заявили, что никакого штурма Кабула не будет — власть талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передадут мирно.

Представители боевиков прибыли в президентский дворец, где начались переговоры о формировании переходного правительства.