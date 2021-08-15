Варшава, , 13:11 — REGNUM Решение подписать спорный закон, затрагивающий тему реституции имущества евреев, которые пострадали во время Второй Мировой войны, принял президент Польши Анджей Дуда. Он заявил об этом 14 августа, его слова приводит канцелярия польского лидера.

Холокост

«Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживленных и громких дебатов в стране и за рубежом. После тщательного анализа я решил подписать принятые сеймом и сенатом поправки к Административному кодексу», — сказал он.

Также Дуда отметил, что этим он поставил точку в «эпохе правового хаоса — эпохе реприватизационных мафий, неопределенности миллионов поляков и отсутствие уважения элементарных прав граждан нашей страны».

При этом польский президент указал, что он верит в дающее своим гражданам защиту от несправедливости государство.

Помимо того, он добавил, что отрицает то, что обновленная версия закона направлена именно на имущественные права евреев.

«Я ознакомился с содержанием обращений, поступающих из-за рубежа. Их авторы часто поднимали аргумент о том, что новый закон нацелен на особую группу — на евреев, оставшихся в живых после массового уничтожения немцами. Я однозначно отвергаю эту риторику и говорю это со всей силой не только как президент Польской Республики, но и как человек, который к вопросам Холокоста, в том числе и по личным причинам, никогда не оставался равнодушным», — также заявил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Вашингтоне заявили, что Соединённые Штаты обеспокоены принятым сенатом Польши законопроектом об ограничении по срокам реституций собственности жертв Холокоста.