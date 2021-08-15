Кабул, , 13:02 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Афганистана и бывший посол этой страны в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства в Афганистане. Об этом сегодня, 15 августа, сообщают местные СМИ.

Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная операция боевиков в Афганистане — все новости»

Ранее сегодня стало известно, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вплотную подошли к Кабулу. Далее события развивались стремительно.

Правительственные войска не стали оказывать серьезного сопротивления боевикам. Члены афганского правительства и ряд депутатов парламента бежали на самолете «Пакистанских авиалиний» в Исламабад. Оставшиеся члены правительства заявили, что никакого штурма города не будет — власть боевикам передадут мирно.

Представители боевиков выпустили прокламацию, согласно которой, всем, кто служил старому правительству, «даруется прощение». Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали не устраивать никаких репрессий.

Вскоре представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в президентский дворец, где начались переговоры о передачи власти.