Москва, 15 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Европейское космическое агентство (ЕКА) заключит дополнительный контракт на запуск спутников Galileo посредством российской ракеты-носителя «Союз». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

European Space Agency Европейское космическое агентство (ЕКА)

По данным агентства, в ЕКА решили перенести этот запуск на российскую ракету «Союз» из-за задержек с разработкой собственной ракеты-носителя Ariane 6. Речь идёт о запуске двух навигационных спутников Galileo сентябре 2022 года.

Этот пуск станет третьим стартом, перенесённым с ракет Ariane 6 на российские носители. Ранее аналогичное решение было принято в отношении двух запусков спутников Galileo, назначенных на ноябрь 2021 года и апрель 2022 года.

Спутниковая система Galileo является совместным проектом Евросоюза и Европейского космического агентства. Эта система является аналогом американской системы GPS и российской ГЛОНАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года ЕКА запросило у стран — членов организации дополнительное финансирование в размере €230 млн ($268 млн) на разработку ракеты-носителя Ariane 6. Общие затраты на создание этой ракеты составляют около $4,4 млрд.