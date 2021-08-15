Бейрут, 15 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В результате взрыва на автозаправочной станции на северо-западе Ливана погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает ливанский Красный Крест.

Взрыв

Сообщается, что в районе Аккар на северо-западе Ливана произошел взрыв топливного хранилища на автозаправочной станции.

По данным ливанского Красного Креста, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек. 79 человек получили ранения.

Причина взрыва устанавливается. По неподтвержденным данным, на АЗС произошло вооруженное столкновение.