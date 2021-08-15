* «Талибана" — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:45 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в президентский дворец в Кабуле, где начались переговоры о передачи власти в стране боевикам. Об этом сегодня, 15 августа, сообщают афганские СМИ.

Кабул Masoud Akbari

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Напомним, что сегодня отряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подошли к Кабулу и заняли ряд предместий. Правительственные войска не стали оказывать какого-либо серьезного сопротивления.

Члены афганского правительства и ряд депутатов парламента на самолете «Пакистанских авиалиний» бежали в Исламабад. Оставшиеся члены правительства заявили, что никакого штурма Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет — власть боевикам передадут мирно.