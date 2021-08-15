Москва, 15 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт со своим защитником и капитаном Георгием Джикией. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба «красно-белых».

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

Уточняется, что новое соглашение руководства «Спартака» с 27-летним футболистом рассчитано до мая 2024 года и в нем присутствует опция о продлении этого контракта еще на один сезон.

Отметим, Георгий Джикия играет за московский «Спартак» с 2017 года и стал с командой чемпионом России, а также обладателем суперкубка страны. В прошедшем сезоне сыграл за «красно-белых» в 36 матчах и отличился в них одним забитым мячом и одним голевым пасом.