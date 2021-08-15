«Талибан"* выпустил Кабульскую прокламацию
Кабул, 15 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня, 15 августа, выпустили прокламацию по Кабулу.
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Напомним, что ранее стало известно о том, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся уже на окраинах Кабула. По неподтвержденным данным, в некоторых местах произошли боестолкновения с правительственными войсками.
Далее стало известно, что члены правительства Афганистана и ряд депутатов парламента покинули Кабул на самолете «Пакистанских авиалиний», который вылетел в Исламабад.
Министр внутренних дел Афганистана заявил, что никакого штурма Кабула боевиками не будет — оставшиеся члены правительства передадут власть «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирно.
В свою очередь, руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустило прокламацию:
Всем подразделениям боевиков приказано не входить в Кабул;
Заявлено о намерении перейти к переходному процессу;
Дано обещание не проводить репрессий в отношении военнослужащих и мирного населения, а также служащих прежней гражданской администрации;
Всем, кто служил прежнему правительству, «дается прощение»;
Всех жителей Кабула призывают оставаться дома.