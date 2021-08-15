Кабул, , 12:24 — REGNUM Члены правительства Афганистана, а также ряд депутатов парламента покинули Кабул на самолете «Пакистанских авиалиний», который вылетел в Исламабад. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил спикер афганского парламента Волеси Джирги.

Эвакуация из Сайгона. 29 апреля 1975

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Ранее сегодня стало известно, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вплотную подошли к Кабулу. При этом правительственные войска не оказывают какого-либо серьезного сопротивления боевиками — они бегут или сдаются в плен.