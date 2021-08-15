Москва, , 12:34 — REGNUM Главный муфтий Узбекистана, председатель Управления мусульман страны (УМУ) Усмонхон Алимов умер от легочного и сосудистого заболеваний во время прохождения им лечения в Москве на 72-м году жизни. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба УМУ в своем Телеграм-канале.

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«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», — говорится в сообщении.

При этом в июле в соцсетях появились сведения о критическом состоянии здоровья Алимова, однако в УМУ тогда опровергли эти сообщения и уточнили, что главный муфтий страны проходит лечение в Москве.

Отметим, Усмонхон Алимов являлся главой УМУ с 2006 года, он получил образование в Ташкентском исламском институте имени Имама Бухари, а также в медицинском училище «Караван».