Вашингтон, 15 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Глобальные продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам июля сократились на 6,3% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные компании LMC Automotive.

Jordi Bernabeu Farrús Автомобили

В июле текущего года во всём мире было продано 6 млн 463 тыс. легковых автомобилей, что на 6,3% меньше результатов этого месяца 2020 года. При этом по итогам первых семи месяцы рынок показал положительную динамику. В период с января по июль глобальные продажи легковых авто выросли на 22% в сравнении с 2020 годом.

Мировым лидером по продажам автомобилей по итогам июля остался Китай, где было реализовано 1 млн 842 тыс. автомобилей. Вторую строчку по объёму продаж среди национальных рынков сохранили США с результатом 1 млн 278 тыс. авто.

Эксперты LMC Automotive объясняют падение продаж нехваткой электронных компонентов. Дефицит полупроводников приводит к сокращению запасов у дилеров и росту цен на авто.