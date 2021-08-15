Кабул, 15 августа 2021, 12:15 — REGNUM Министр внутренних дел Афганистана заявил, что никакого штурма Кабула боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет — передачу власти организуют мирно. Об этом сообщает TOLO News.

Кабул. Афганистан
Кабул. Афганистан
Oxam

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ухода американцев из Афганистана, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на правительственные силы, которое превратилось в победный марш боевиков по стране.

Правительственные войска не оказывали практически никакого сопротивления боевикам — они сдавались в плен или бежали.