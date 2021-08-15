* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:15 — REGNUM Министр внутренних дел Афганистана заявил, что никакого штурма Кабула боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет — передачу власти организуют мирно. Об этом сообщает TOLO News.

Кабул. Афганистан Oxam

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ухода американцев из Афганистана, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на правительственные силы, которое превратилось в победный марш боевиков по стране.

Правительственные войска не оказывали практически никакого сопротивления боевикам — они сдавались в плен или бежали.