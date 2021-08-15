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МВД Афганистана: штурма Кабула не будет, талибам* власть отдадут мирно
*талибам — запрещённая в России организация
Кабул,
15 августа 2021, 12:15 — REGNUM Министр внутренних дел Афганистана заявил, что никакого штурма Кабула боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет — передачу власти организуют мирно. Об этом сообщает TOLO News.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ухода американцев из Афганистана, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на правительственные силы, которое превратилось в победный марш боевиков по стране.
Правительственные войска не оказывали практически никакого сопротивления боевикам — они сдавались в плен или бежали.
История вопроса
В Афганистане возникла критическая ситуация: 14 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив несколько крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух), почти вплотную подошли к столице государства – Кабулу. Европейские страны и США в спешном порядке эвакуируют дипломатов. Потери среди мирного населения уже составили более тысячи человек, сотни граждан вынуждены покинуть свои дома.