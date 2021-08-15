Москва, 29 сентября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. На территории Российской Федерации насчитывается более 800 проблемных объектов. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

«На сегодняшний день в Минстрой поступили планы-графики от 72 субъектов, в которых есть 830 проблемных объектов», — говорит министр.

По его словам, согласно дорожным картам, разработанным регионами, в 2017 г. году в стране будет достроено 139 объектов, в следующем — 187, в 2019 г. — 160, в 2020-м — 97, в 2021-м — 19.

При этом Мень добавил, что у 228 проблемных объектов сроков достройки пока нет.

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