Кабул, , 12:10 — REGNUM По сообщениям телеканала Al-Arabia, правительственные войска Афганистана вступили в бои с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на окраинах Кабула сегодня, 15 августа.

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Напомним, что правительственные войска практически не оказывают сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — все крупные города были заняты боевиками за считанные дни.