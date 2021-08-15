15 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 12:36 — REGNUM В откликах японских участников интернет-дискуссий всё чаще звучат призывы обзавестись ракетно-ядерным оружием и готовиться к «войне за Курилы». Тему чуть ли не скорой новой «японско-русской войны» постоянно муссируют и некоторые зарубежные издания. Они то сообщают о японском военно-морском флоте, который якобы уже превзошел по силе и боевым возможностям Тихоокеанский флот России, то «успокаивают», видимо, нас, русских, предсказывая в такой войне неизбежное поражение Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Например, на днях китайское издание NetEasy опубликовало статью, авторы которой пишут, что хотя в 1904—1905 годах Японии удалось одолеть Россию, те времена остались далеко позади, и сегодня Стране восходящего солнца лучше не рисковать снова связываться с РФ.

«Если она всё же решит это сделать и попытается, к примеру, отбить Курильские острова силовыми методами, то Россия одержит победу в вооруженном столкновении буквально за один день», — считают китайские аналитики.

В статье, пересказанной российским изданием «ПолитРоссия», сообщается, что «США, являющиеся союзником Японии по Североатлантическому альянсу, размещают на ее территории свои новейшие виды вооружений. К примеру, в распоряжении Токио имеются истребители F-35, ракетные комплексы и системы ПВО производства США». То, что Япония неформально рассматривается как «восточный фланг» НАТО, известно, но всё же Страна восходящего солнца, хотя и привязана к военной стратегии США еще в большей степени, чем европейские участники Североантлантического альянса, официально членом НАТО не является.

Как специалист, долгие годы изучавший политическую культуру Японии, менталитет ее носителей и общавшийся в высокопоставленными японским политиками, могу с ответственностью говорить о явно преувеличенных прогнозах «скорой японско-русской войны». Конечно, в этой стране есть политики-маргиналы и бравирующие своей готовностью «сразиться с русскими за Курилы». Но и они делают это для саморекламы, завоевания популярности у правого сегмента японского электората, ностальгирующего по былым «победам доблестных самураев» над, казалось бы, всесильными странами-гигантами — Россией, США и Великобританией.

При этом большинство японцев считает таких «политиков» безумцами и безответственными позерами и болтунами. Несмотря на сильнейшее «промывание мозгов» японцев при правлении Синдзо Абэ, поставившего одной из целей своей политической жизни искоренение из Конституции Японии пацифистской 9-й статьи, правящая Либерально-демократическая партия всё еще не может рассчитывать на победу на референдуме по вопросу об изменении конституции. Немало японцев, напротив, призывают договариваться с Россией, не допустить создания ее военного альянса с Китаем на антияпонской основе.

Вызывает недоумение и позиция отдельных российских военных обозревателей, которые солидаризируются с прогнозами вооруженного столкновения с Японией на Курилах. Причем среди них и облеченные учеными степенями специалисты из числа завсегдатаев политических «ток-шоу».

Боевой корабль Тихоокеанского флота России в Японском море Mil.ru

Отрицая на сегодняшний день возможность участия японских вооруженных сил в серьезных операциях по «освобождению северных территорий», как в Токио, издеваясь над географией, называют южную часть Курильского архипелага, вместе с тем не исключаю, что по мере обострения «дискуссии по Курилам» возможны провокационные вылазки на острова членов многочисленных в Японии правонационалистических, профашистских группировок.

Нельзя не учитывать и того, что Япония, желает того японский народ или нет, объективно как ближайший военный союзник Вашингтона и Пентагона является активным участником американской стратегии окружения России и Китая по их границам поясом военных баз НАТО и недружественных режимов стран-вассалов США. Для поддержания баланса сил, не позволяющего американским политикам и генералам осмелиться на серьезную военную провокацию против России и Китая, эти две державы вынуждены укреплять обороноспособность на своих рубежах, защищать их современнейшим оружием. Что совершенно оправдано, например, на важном восточном форпосте России — Курильских островах.

Ибо латинское высказывание — Si vis pacem, para bellum — «Хочешь мира, готовься к войне» — в наши дни не теряет своей актуальности.