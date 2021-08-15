15 августа 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:36 — REGNUM ***

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Более 200 погибших, около тысячи пропавших без вести

Как передает haber.sol.org, продолжительные ливни стали причиной схода селевых потоков и наводнений во многих провинциях Черноморского региона. От селевых потоков, которые наблюдались также в провинциях Синоп и Бартын, наиболее пострадал район Бозкурт провинции Кастамону. Регион полностью закрыт. Въезд разрешен только сотрудникам управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям и других экстренных служб. На шокирующих кадрах с места происшествия десятки выброшенных на берег тел. Местные жители, столкнувшиеся лицом к лицу с ужасной трагедией, просят помощи, делятся в социальных сетях фотографиями пропавших без вести родственников и призывают объявить регион зоной бедствия. Сообщается, что на данный момент погибло более 200 человек, в списке пропавших без вести числятся около тысячи человек.

Турция обратилась к США за помощью в тушении лесных пожаров

Как сообщает турецкая редакция Voice of America, руководство Партии справедливости и развития, которое потребовало провести расследование по факту распространения в социальных сетях призыва «Помогите Турции», обратилось к США за помощью в тушении лесных пожаров, бушующих в различных регионах Турции. «Турция оперативно откликнулась на наш призыв о помощи в борьбе с COVID-19. Мы рады сделать ответный жест и оказать Турции помощь и поддержку в борьбе с лесными пожарами. Вместе мы — сила», — говорится в сообщении, размещенном на аккаунте посольства США.

Лесные пожары в Турции. (с) twitter @tcsavunma (Министерство обороны Турции)

Новые признания лидера мафиозной группировки

Как передает TR724, заявления лидера мафиозной группировки Седата Пекера о том, что Бурхана Кузу, который являлся одним из основателей Партии справедливости и развития (ПСР), депутатом Великого национального собрания Турции 22-го, 23-го, 24-го и 26-го созывов от Стамбула, долгое время занимал пост председателя Конституционного комитета и сыграл важную роль в процессе перехода Турции от парламентской к президентской системе правления, шантажировали из-за порочных связей с женщиной, и о том, то он поддерживал отношения с наркобароном иранского происхождения Наджи Шерифи Зиндашти, вызвали большой резонанс и произвели в обществе эффект разорвавшейся бомбы. Пекер также утверждает, что Кузу знал о шантаже и убийствах с участием некоторых политиков из ПСР. Обвинения в адрес человека, который являлся одной из ключевых фигур ПСР, еще больше усилят политическую неразбериху. Синан Чифтчи сделал еще одно примечательное заявление о том, что Бурхану Кузу, который по официальной версии весной прошлого года скончался от коронавирусной инфекции, помогли уйти из жизни, чтобы закрыть дело Зиндашти.

Конгрессмены США требуют ввести против Турции санкции

Как сообщает Yeniçağ, 27 конгрессменов от обеих партий направили госсекретарю США Энтони Блинкену письмо с требованием немедленно прекратить экспорт любых американских беспилотных технологий в Турцию и ввести против нее санкции из-за активного использования беспилотных летательных аппаратов в армяно-азербайджанском конфликте и борьбе против членов Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии и путчистов в Ливии. Конгрессмены напомнили о «Законе о противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), подписанном после закупки Турцией российских С-400, и потребовали применить аналогичные требования в отношении БПЛА.

Беспилотник турецкого производства Bayraktar (сс) Bayhaluk

Судебная власть стала карательным мечом политики

В интервью Tespit TV экс-министр культуры и туризма Турции, юрист Эртугрул Гюнай заявил, что правосудие «поставили на паузу» после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. «Я пережил перевороты 12 марта 1971 года, 12 сентября 1980 года, а также постмодернистский переворот 28 февраля 1997 года, после которых было много судебных разбирательств и довольно суровых приговоров. Однако закон и справедливость никогда не были попраны таким образом, как это делают сейчас. Никогда прежде судебная власть не становилась карательным мечом политики. К сожалению, в судебной системе сейчас полностью доминирует политика», — сказал Гюнай.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продвигаются, растет риск для турецких военных

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, после вывода войск США в стране увеличилось количество районов, контролируемых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным министерства обороны США, за последние полтора месяца движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло под контроль 6 городов Афганистана, вследствие чего ситуация с безопасностью в стране резко ухудшилась. По мнению дипломатических наблюдателей, по мере продвижения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возрастает риск для турецких военных, которые готовятся к переброске в Афганистан для обеспечения безопасного функционирования международного аэропорта в Кабуле. Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби подчеркнул, что США очень обеспокоены подобным развитием событий. «У общественности очень много вопросов по поводу кабульской миссии, к которой так стремится Турция. Почему Турция взяла на себя эту задачу? Каковы наши национальные интересы в этой стране? Каким национальным интересам мы собираемся там служить? Если общественность не будет регулярно получать достаточную информацию по этим вопросам — спекуляция не прекратится», — заявил бывший посол Турции в НАТО Фатих Джейлан в интервью турецкой редакции Deutsche Welle. По его словам, продвижение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в город Кундуз и за его пределы создает серьезные риски для турецких военных, которые могут быть размещены в Кабуле.

Террористы. Афганистан Tasnimnews.com

Правительство предложило увеличить заработную плату и пенсию госслужащих на 11%

Как сообщает Dünya Ekonomi, продолжается обсуждение 6-го коллективного договора, в рамках которого в 2022 и 2023 годах планируется увеличение заработной платы и пенсии государственных служащих. Правительство внесло предложение об увеличении заработной платы и пенсии государственных служащих в первые 6 месяцев 2022 года на 5%, во вторые 6 месяцев — на 6%, а в первые и вторые 6 месяцев 2023 года — на 6 + 6% и разницу в инфляции. Профсоюзы резко отреагировали на данное предложение правительства. «В период, когда реальный уровень инфляции достигает 45%, это предложение даже не стоит обсуждать», — заявил представитель Конфедерации профсоюзов государственных служащих.

Обстоятельства, которые поставят Анкару в затруднительное положение

Согласно информации, размещенной на интернет-странице Voice of America, президент США Джо Байден назначил Дамиана Уильямса на должность генерального прокурора южного округа Нью-Йорка. Первое назначение на должность генерального прокурора после увольнения Прита Бхарара привлекло внимание общественности. Высказываются предположения, что с вступлением Уильямса в должность в деле бизнесмена Резы Зарраба, который при поддержке руководства правящей Партии справедливости и развития нарушил санкции США против Ирана, и турецкого государственного банка Halkbank могут произойти важные изменения. Федеральный суд Нью-Йорка еще не вынес приговор Заррабу, который проходит в качестве свидетеля по делу заместителя генерального директора Halkbank Хакана Атиллы. В деле Зарраба имеется более 50 секретных досье, в том числе и на многих политических деятелей и высокопоставленных чиновников Турции, большинство из которых, как утверждается, фигурируют в признательных показаниях Резы Зарраба.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Бусеназ Сюрменели, выступающая в весовой категории до 69 кг, стала обладательницей золотой награды, а Бусе Наз Чакыроглу, выступающая в весовой категории до 51 кг, уступила своей болгарской сопернице и стала серебряным призером в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Токио.

Министр казначейства и финансов Турции Лютфи Эльван заявил, что количество банковских должников превысило 35 миллионов человек.

Федерация футбола Турции объявила о том, что лица, не прошедшие вакцинацию, не будут допущены на стадионы в сезоне 2021−2022 годов.

Согласно данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, площадь лесов, уничтоженных этим летом (до 11 августа) пожарами в Турции, превысила среднегодовой показатель за последние 13 лет.

Правительство Германии объявило Турцию, Израиль и США странами с высоким уровнем риска заражения коронавирусной инфекцией и ввело минимальный пятидневный карантин для невакцинированных пассажиров.