Тюмень, 15 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Тюменской области в связи с увеличением количества пациентов с COVID-19, развёрнут ещё один инфекционный госпиталь на 400 койко-мест на базе областного реабилитационного центра «Родник». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Новый моногоспиталь стал 19-м в регионе, где на данный момент развернуто 3469 коек.

Занятость ковидного коечного фонда, по данным штаба, составляет около 80%.