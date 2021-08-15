Манчестер, Великобритания, 15 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Португальский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может продлить контракт со своей командой. Об этом 15 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Www.sporting.pt Бруну Фернандеш

По данным источника, в настоящее время руководство «МЮ» начало переговоры с 26-летним футболистом, в ходе которых оно намерено заключить с игроком контракт до 2026 года.

Отметим, Бруну Фернандеш перешел в манчестерский клуб из лиссабонской команды «Спортинг» в 2020 году. В минувшем сезоне сыграл в составе «МЮ» в 58 матчах и отличился в них 28 голами и 17 результативными передачами.