* запрещённая в России организация

Кабул, 15 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня, 15 августа, заявили, что совершенно не собираются никому мстить после полного установления контроля над страной.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего за несколько дней боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось установить контроль за основными городами Афганистана. Правительственные войска не оказывают серьезного сопротивления — они сдаются или бегут.

По заявлениям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они не будут никому мстить и все те, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, уже прощены и находятся в безопасности. Боевики обещают не устраивать никаких репрессий.

Стоит отметить, что в захваченных боевиками провинциях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже устанавливают свои порядки. Вводится система шариатского права, предполагающая в том числе ограничения для женщин, устанавливается исламская система налогообложения.