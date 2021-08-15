Москва, 15 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Запуск корабля «Союз МС-20» с двумя японскими туристами к Международной космической станции запланирован на 8 декабря 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Nasa.gov Союз МС-09

Командиром пилотируемого корабля будет космонавт Александр Мисуркин. Участники предстоящего полёта уже приступили к тренировкам в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Запуск космических туристов будет производиться по контракту Роскосмоса с компанией Space Adventures. В рамках этого полёта на МКС отправится японский миллиардер Юсаку Маэдзаву и его помощник Йозо Хирано.

Туристы проведут на орбитальной станции 12 суток. Стоимость полёта не раскрывается. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев оценил стоимость места на корабле «Союз» для каждого из туристов в $40 млн.