Москва, 15 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов проведет поединок с представителем Бразилии Рикардо Рамосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби. Об этом 15 августа сообщает MMA Junkie.

(сс) Andreas Arcabic UFC

При это вначале этот бой должен был состояться на турнире UFC Vegas 21 14 марта, однако тогда российский спортсмен получил травму.

При этом Тухугов не выходил на поединки с того момента, когда он проиграл в сентябре 2020 года канадскому спортсмену Хакиму Даводу раздельным решением судей на UFC 253.

Отметим, на данный момент в активе 30-летнего Зубайры Тухугова четыре победы, два поражения и одна ничья на турнирах UFC.