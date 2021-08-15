Кировград, Свердловская область, 15 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Свердловской области восстановлено ещё одно захоронение периода Великой Отечественной войны. Комплексная реконструкция мемориала завершилась в Кировграде, сообщает региональный департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как отмечает глава города Александр Оськин, в годы войны здесь работал эвакуационный госпиталь № 1140. Памятник 13 умершим был установлен в 1965 году к 20-летию Победы. А спустя десять лет его перенесли из центра города на городское кладбище — на место воинского захоронения.

Ремонт мемориала вёлся с мая на средства из областного и федерального бюджетов. Размер расходов превысил 1,4 млн рублей. Памятник облицевали, установили ограду, установили рядом скамейки для посетителей, выложили тротуарной плиткой прилегающую территорию, а также установили мраморную плиту с именами погибших.