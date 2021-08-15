Пхеньян, , 11:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю государственных делКНДРКим Чен Ыну по случаю Дня освобождения Кореи. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северная Корея Rita Willaert

По сообщению ЦТАК, российский лидер направил направил Ким Чен Ыну «искренние поздравления» и отметил, что в России чтят память воинов Красной Армии и корейских патриотов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Кореи.

Те добрые традиции дружбы, которые были закалены в те суровые годы, остаются и сегодня той надежной основной развития отношений между Россией и Северной Кореей, сказано в телеграмме Владимира Путина.

Также Путин выразил уверенность, что те договоренности, которых удалось достичь на российско-северокорейском саммите во Владивостоке на высшем уровне в 2019 году, смогут обеспечить дальнейшее продвижение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества России и КНДР. Также это должно способствовать укреплению безопасности на Корейском полуострове.

Путин также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Корейской Народно-Демократической Республики — счастья и благополучия.

Напомним, что Корейский полуостров был аннексирован милитаристской Японией в 1910 году. 15 августа 1945 года японский император Хирохито объявил о капитуляции его страны во Второй мировой войне. По условиям капитуляции Япония отказалась от каких-либо притязаний на Корейский полуостров. С тех пор 15 августа отмечается и в Южной и в Северной Корее как День независимости.