Карсон, США, 15 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Кубинский боксёр Гильермо Ригондо уступил представителю Филиппин Джону Риэль Касимеро в поединке, на кону в котором стоял титул чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в легчайшем весе, проходившем в Карсоне (США). Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дежкин. 1970. СССР Бокс

По итогам поединка судьи раздельным решением со счетом 113:115, 116:112, 117:111 отдали победу филиппинскому боксеру, что позволило последнему сохранить свой титул чемпиона WBO.

Отметим, эта победа стала 31-й (21 — нокаутом) в активе 31-летнего Касимеро при четырёх поражениях. Для 40-летнего Ригондо, являющегося также двукратным олимпийским чемпионом, это второе поражение при 20 (13 — нокаутом) победах.