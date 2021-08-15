Вашингтон, 15 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Американская компания Amazon переносит съёмки телесериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба Amazon Studios.

Rob Chandler «Шир». Новая Зеландия, где была снята трилогия «Властелин колец»

В Amazon объявили о завершении съёмок первого сезона телесериала по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина. Съёмки первого сезона сериала, как и одноимённой кинотрилогии, проходили в Новой Зеландии. Однако ко второму сезону в Amazon решили перенести съёмочный процесс в Великобританию.

В компании объяснили это решение стремлением к развитию кинематографической инфраструктуры. Amazon Studios уже снимает в Великобритании несколько проектов и рассчитывает в дальнейшем расширить своё присутствие в этой стране.

Постпроизводство первого сезона сериала будет проводиться в Новой Зеландии до июня 2022 года. Премьера запланирована на сентябрь того же года.

«Властелин колец» должен стать одним из самых дорогих телесериалов в истории. Amazon планирует потратить на его производство более $1 млрд.