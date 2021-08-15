Нью-Йорк, США, 15 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Агент российского голкипера хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина — Дэн Мильштейн, рассказал 15 августа о перспективах заключения игроком нового контракта со своей командой.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Сорокин

«Мы близки к заключению контракта, есть несколько вариантов будущего соглашения. Илья — один из самых талантливых вратарей. Существовал вариант с обменом, но он не хотел его даже рассматривать, так как желал однозначно остаться в «Айлендерс», — приводит его слова РБК-Спорт.

Также агент 26-летнего российского хоккеиста отметил, что на данный момент его подопечного все устраивает в нынешнем клубе.

Отметим, в прошлом сезоне Илья Сорокин сыграл в составе «Айлендерс» в 22 матчах и пропустил в них 46 шайб.